محمد بن مسعود - الدمام - 08-10-1443 11:37
صدى تبوك – متابعة
الإحصاء الخليجي يعلن أعداد الإصابات والتعافي من كورونا في دول مجلس التعاون أعلن مجلس الإحصاء الخليجي إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون الخليجي حتى تاريخ 12 مارس 2022م. وكشف المجلس في تغريدة عبر تويتر أن إجمالي اللقاحات المعطاة في دول مجلس التعاون قد بلغ 110 ملايين و655 ألفا و397 لقاحا، في حين بلغ إجمالي عدد المتعافين ثلاثة ملايين و452 ألفا و353 حالة.
وأشار مجلس الإحصاء الخليجي إلى أن إجمالي أعداد الإصابات المؤكدة قد بلغ ثلاثة ملايين و540 ألف و446 حالة مقابل 20.256 حالة وفاة.
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