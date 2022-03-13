محمد بن مسعود - الدمام - “القهوة والنساء” .. دراسة جديدة تكشف مفاجأة بشأن “عدد الأكواب الموصى به” وبشرى لمرضى القلب

كشفت أبحاث عن فوائد صحية كبيرة للقهوة من بينها تقليل مخاطر الوفاة الرئيسية بالنسبة للنساء مثل أمراض القلب، ويتناول الكثير من الناس القهوة حول العالم ويستهلك منها حوالي ملياري كوب يوميا ، بحسب إكسبرس.

وقالت صوفي ميدلين، استشارية التغذية ومديرة CityDietitians: “القهوة تساهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل مرض الزهايمر وباركنسون، على الرغم من أن الدراسات لا تزال جارية. ليس من المستغرب أن يساهم متوسط ​​تناول القهوة أيضا بشكل إيجابي في مستويات الطاقة، ما يمنحنا طاقة قبل التمرين”.

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وأضافت ميدلين: “بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق والذعر، يمكن أن يؤدي تناول الكافيين المتوسط ​​إلى المرتفع إلى تفاقم الأعراض الموجودة. المجموعة الأخرى المعرضة للخطر هي النساء الحوامل حيث ربط تناول كميات كبيرة من الكافيين بمضاعفات مثل انخفاض الوزن عند الولادة”.

وتابعت: “الاستهلاك المفرط للقهوة يمكن أن يكون له تأثير سلبي على أنماط نومنا ويجعل من الصعب علينا ليس فقط أن نغفو بل نحافظ على جودة عالية من النوم طوال الليل”.

يتمثل الحد الأقصى للجرعة اليومية الموصى بها من الكافيين في زهاء 300-400 مغم، متوسط ​​كوب القهوة يحتوي على ما بين 80-100 مغم من الكافيين، وهذا يعني أن حوالي ثلاثة إلى أربعة فناجين من القهوة في اليوم كحد أقصى ضمن الحد الآمن.

وحذرت ميدلين: “يمكنك أيضا تناول الكافيين من مصادر أخرى قد لا تكون على دراية بها، مثل الشوكولاتة والمشروبات المحلاة بالسكر. وبشكل عام، ربط تناول ما يزيد عن 600 ملغ بآثار صحية سلبية مثل ارتفاع ضغط الدم والأرق والتهيج”.