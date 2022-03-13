"الصحة": يسمح بدخول غير المحصنين للمنشآت الصحية في هذه الحالات

محمد بن مسعود - الدمام - 08-10-1443 11:35

صدى تبوك – متابعة

جددت وزارة الصحة التأكيد على أن ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا، شرط لدخول الزوار والمراجعين إلى المنشآت الصحية، مبينة أن هناك حالات استثنائية.

وأوضحت الوزارة أنه في حال كانت هناك حالة عاجلة أو إجراءات طبية مجدولة مسبقاً، فإن ذلك ستتم مراعاته من قبل المنشأة الصحية.

جاء ذلك رداً على استفسار من أحد الأشخاص حول إمكانية دخول شخص لغرض طبي ولديه موعد مع طبيب إلى المستشفى لكنه غير محصن.