إعلان نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بمديرية السجون

محمد بن مسعود - الدمام - 08-10-1443 11:19

صدى تبوك – متابعة

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة للسجون على رتبة “جندي” للكادر النسائي.

وأوضحت المديرية العامة للسجون أنه يجب على المتقدمات المقبولات الحضور لمقر المقابلة الشخصية بمقر لجنة القبول والتسجيل بالمديرية العامة للسجون بالرياض (مركز القدرات النسائي- الدخول من البوابة الغربية) الساعة السابعة صباحاً مع إحضار الأوراق والمستندات المطلوبة.

وأبانت أنه يشترط التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية (لبس الكمامة) والتباعد الاجتماعي، مشيرة إلى أنه يسمح الدخول لمقر لجنة القبول فقط للمتقدمات المقبولات مبدئيا ولن يسمح بدخول أي مرافق أو مرافقه معها.

ويمكن معرفة نتائج القبول المبدئي والمستندات المطلوبة عند استكمال الإجراءات والمقابلة الشخصية من خلال

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