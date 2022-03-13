غرفة نجران تنظم ورشة عمل “للتعريف بمنتجات وبرامج بنك التنمية الاجتماعية” .. غداً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس تنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران بالتعاون مع فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة غدًا، ورشة عمل “للتعريف بمنتجات وبرامج بنك التنمية الاجتماعية”، تستهدف الرجال والنساء، وذلك بمقر كلية المجتمع بمحافظة حبونا. وتتناول الورشة التعريف بالمنتجات التي يقدمها البنك لقطاع الأعمال، والقطاع الثالث، والعمل الحر، والتعريف بمنتجات الأسر المنتجة.

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