سحب رعدية ممطرة على معظم مناطق المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة مع فرصة لتكوّن خلايا من السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الشرقية من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كذلك على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 25-50 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة، وتكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.