اليخت «شهرزاد» يربك الـ CIA.. والسبب بوتين!

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

يبحث المسؤولون الأمريكيون عن ملكية يخت فاخر بقيمة 700 مليون دولار محتجز في حوض جاف في إيطاليا ويعتقدون أنه يمكن أن يكون مرتبطاً بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز».

ولم تتوصل وكالات الاستخبارات الأمريكية إلى استنتاجات نهائية حول ملكية اليخت العملاق – المسمى «شهرزاد» – لكن المسؤولين الأمريكيين قالوا إنهم وجدوا مؤشرات أولية على ارتباطه ببوتين.

جاءت المعلومات من المسؤولين الأمريكيين بعد أن ذكرت الصحيفة الأمريكية (الثلاثاء) الماضي أن السلطات الإيطالية تحقق في ملكية يخت يبلغ طوله 459 قدماً، وأن أحد أفراد الطاقم السابق قال إنه يستخدم من قبل الرئيس الروسي.

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وبحسب الصحيفة، قال مسؤولون أمريكيون إن بوتين يحتفظ بالقليل من ثروته باسمه، ولكنه يستخدم المنازل والقوارب المملوكة من قبل الأوليغارك الروس. ومن الممكن أيضاً أنه من خلال العديد من الشركات الوهمية، أن يتمتع بسيطرة مباشرة على هذه الثروات.

وأضافت الصحيفة، أنه بحسب مسؤولين أمريكيين، قضى بوتين وقتاً طويلاً أثناء فترة انتشار جائحة الفايروس التاجي «كورونا» في مدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود، وقام برحلات إلى سوتشي على يخت «شهرزاد» في صيف 2020 و2021.