أجواءٌ باردة وحرارة تتباين.. “الحصيني”: سماءٌ غائمة وهنا أمطار تتفاوت!

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة “تسميات” المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إن أجواء فجر اليوم حلت باردة على مناطق عدة، مشيراً إلى أن أقل درجة حرارة سُجلت في القريات وبلغت درجة واحدة، والرياض 14 درجة، في حين كانت الحرارة معتدلة على التهم ووسط وجنوب سواحل البحر الأحمر، وأعلاها جازان 27 درجة.

وتوقّع “الحصيني”، عبر حسابه على “تويتر”، سماءً غائمة جزئياً على شمالي الوسطى والشرقية، وأمطار متفاوتة -إن شاء الله- على شمالي الوسطى والشرقية.