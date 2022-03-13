الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – المدينة المنورة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله – تَكَوُّن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية.

وبيَّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص واليتمة وخيبر ، تستمر حتى الساعة الـ ٥ عصرًا.