محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات
سجّلت الصين 3393 إصابة بفيروس كورونا، الأحد، بحسب لجنة الصحّة الوطنيّة، وهو أعلى رقم يومي منذ فبراير 2020.
وبسبب ارتفاع في عدد الإصابات في كلّ أنحاء البلاد، أغلقت السلطات المدارس في شنغهاي وفرضت أيضا حجرا في الكثير من المدن الشمالية الشرقية، في وقتٍ تعمل أكثر من عشر مقاطعات في البلاد على احتواء بؤر تفشٍّ محلية للفيروس.
وفُرض إغلاق جزئي في مدينة جيلين في شمال شرق الصين، وفق ما أعلن مسؤول الأحد، بسبب ارتفاع الإصابات بكوفيد.
وقال تشانغ يان، مسؤول الصحة في جيلين، خلال مؤتمر صحافي، إن تفشي الإصابات يُظهر أن “انتشار المتحوّر أوميكرون خفيّ وشديد العدوى وسريع ويصعب اكتشافه في المراحل المبكرة”.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر أعلى إصابات بكورنا في الصين منذ عامين.. وإغلاق مدن جزئيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.