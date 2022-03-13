شكرا لقرائتكم خبر عن عمل الجبيل في زيارة للمجمعات المغلقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مكتب عمل الجبيل ممثلا بقسم الرقابة بالمكتب زيارة إلى المجمعات التجارية المغلقة «المولات» بمحافظة الجبيل، بهدف الاطلاع ومناقشة العديد من الأنظمة والتعليمات التي تخص العمل داخل المجمعات المغلقة.

شارك في الزيارة رئيس قسم الرقابة بمكتب عمل الجبيل حكيم بن جابر آل مرهون، والتقي مديري الموارد البشرية وممثلي المجمعات التجارية المغلقة، وتمت مناقشة أنشطة المجمعات المغلقة التي تشمل المقاهي والمطاعم، وكذلك التموينات والأسواق المركزية في منافذ البيع، والمهن المستثناة داخل هذه المجمعات.