شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد فترة المشاركة في مسابقة اللغة العربية للأسر الكافلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مددت إدارة الأسر الكافلة بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية فترة المشاركة العربية في المسابقة الأولى من نوعها للغة العربية التي تستهدف الأسر الكافلة ومستفيدي الدور الاجتماعية بالمنطقة الشرقية تحت عنوان «الدر الكامن».

وأطلقت المسابقة في ٢٠ فبراير الماضي بالتعاون مع جمعية تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية «أفق»، برعاية مؤسسة عبدالرحمن العطيشان وعائلته الخيرية.