شكرا لقرائتكم خبر عن 2700 مستفيد من فعالية السمنة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت صحة الشرقية فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسمنة تحت شعار «كل جسم وله قصة»، واستفاد منها أكثر من 2700 شخص.

وقالت صحة الشرقية إن الفعالية تضمنت إقامة معرض اشتمل على 7 أركان تثقيفية، منها ركن أسباب السمنة ومضاعفاتها، وركن السمنة في المدارس، وركن الصيدلة، والتغذية، وركن جراحات السمنة، وركن أهمية ممارسة الرياضة، وركن قصة نجاح.

وأوضحت أنها تهدف من خلال إقامة هذه الفعاليات إلى رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بأسباب السمنة ومضاعفاتها، ومدى خطورتها على المدى القريب والبعيد وكيفية الوقاية منها.