شكرا لقرائتكم خبر عن 500 مشارك في ملتقى تمكين ضمان الأحساء الوظيفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - امتدادا لجهود قسم التمكين بمكتب الضمان الاجتماعي بالأحساء في عقد اللقاءات الوظيفية، لتمكين مستفيدي الضمان وأبنائهم لشغل الشواغر الوظيفية المطروحة لدى الشركات من القطاع الخاص، إذ عقد تمكين ضمان الأحساء لقاء وظيفيا بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي غرفة الأحساء التجارية والمعهد الثانوي الصناعي وشركة المراعي.

وتم تنفيذ اللقاء في قاعة المسرح الثانوي الصناعي، وجرت المقابلات الوظيفية بحضور 500 متقدم من الباحثين عن عمل.

ويأتي عقد مثل هذه الفعاليات ضمن سلسلة المبادرات واللقاءات الوظيفية المستمرة، التي يسعى لها فريق تمكين ضمان الأحساء، وذلك بهدف رفع تنافسية العمالة الوطنية، ودفعا لسياسات وخطط وزارة الموارد البشرية لتمكين مستفيدي الضمان وأبنائهم، وتحويلهم من الرعوية إلى التنموية لضمان أفضل سبل العيش الكريم لهم.