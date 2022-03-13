شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات ذوي الإعاقة بالقطيف تحتفل بعالمي الدفاع المدني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هنأت وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للإناث بالقطيف، الدفاع المدني بمحافظة القطيف، بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار «يد تبني ويد تحمي»، وقدم موظفا الوحدة صلاح مهدي آل شهاب وجاسم حسن السواري، نيابة عن مدير الوحدة تهاني بنت مهدي آل مشيرب، الشكر والتقدير لفريق الدفاع المدني بمركز حي البحر بالقطيف، وتم توزيع الورود والهدايا التذكارية لهم تكريما وتقديرا لجهودهم، ولدورهم التنموي الذي طالما كان الدرع الحامي - بإذن الله - للوطن والمواطنين من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية، والتقليل من الآثار المأساوية الناجمة عنها.

وكان في الاستقبال مدير مركز حي البحر الملازم أول علي بن سعود السهلي، الذي عبر عن شكره وتقديره لوحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للإناث بالقطيف لهذه المبادرة.

من جانب آخر للمناسبة، فعلت مسؤول الأمن والسلامة زهراء معتوق آل خواهر، ركنا توعويا لتعزيز مفهوم السلامة الوقائية لدى منسوبي الوحدة، وللتذكير بأهمية اتخاذ التدابير الاحترازية ومهارات الحماية التي قد يحتاجون إليها في حالة حدوث أي شكل من أشكال الطوارئ؛ لضمان جودة وفعالية إجراءات السلامة المتبعة في بيئة العمل.