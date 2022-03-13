شكرا لقرائتكم خبر عن جولة مشي إرشادية بكورنيش الخبر في عالمي المرأة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم المركز العربي لتمكين المرأة «نصف»، جولة مشي إرشادية ريادية للنساء في كورنيش محافظة الخبر، تحت شعار «نمشي ونرشد»، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، وبالشراكة مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وتهدف هذه الفعالية إلى نشر ثقافة الإرشاد بين النساء، وكيفية التغلب على التحديات، وتضم مجموعة كبيرة من النساء القياديات في المنطقة، للمشي مع النساء الناشئات وتكوين علاقة إرشاد مهني بعيدة عن الطابع الرسمي معهن، لإنشاء شبكات تواصل وتشجيع القياديات من النساء على مساندة زميلاتهن الناشئات وتقديم الرعاية المهنية لهن.

دعم المرأة

وأكدت المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز مي المزيني، أن مركز «نصف» يهدف إلى دعم المرأة السعودية لتنمية ذاتها مهنيا وتولي زمام القيادة في قطاع الأعمال مع شريكها الرجل، فضلا عن إحداث تأثير اقتصادي واجتماعي إيجابي عبر التمكين والإسهام في تحقيق رؤية 2030، مضيفة: جاء اسم «نصف» ليكون شعاره «نستثمر في نصف المجتمع»، ويهدف إلى زيادة نسبة الكوادر النسائية في قطاع الأعمال عبر تأهيل القيادات الواعدة بالمعرفة والمهارات اللازمة لرفع مستوى تأثيرهن داخل الشركات والمؤسسات التي يعملن بها أو في المجتمع.

مختلف الشرائح

وأوضحت أمين عام مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لولوة الشمري، أن المبادرة شارك فيها العديد من مختلف شرائح المجتمع النسائية، تعزيزا للدور المتنامي للمرأة السعودية في ظل ما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين لأبناء وبنات الوطن من مختلف الأعمار، مستشهدة في ذلك بالدور الوطني الذي ينفذ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من رؤية المملكة 2030.

فرص اقتصادية

وقالت المرشدة أفنان البابطين: أدعو كل امرأة إلى مساندة امرأة أخرى ودعمها للتطور المهني، وللتطور أيضا في مجالها الحياتي، بحيث تساعدها في التعلم في مجال جديد، أو فتح الأدوار لها لفرص جديدة، سواء اقتصادية كالبدء بمشاريع صغيرة، أو حتى في مجال التطور الوظيفي بحيث تتطور من منصب إلى آخر، وإرشادها بالمهارات التي تحتاجها لهذا التطور، مشيرة إلى أن رسالتهم من خلال الفعالية هي تحفيز النساء بأن يصبحن أكثر نجاحا في الأدوار التي يقمن بها.

وأوضحت المرشدة والرئيس التنفيذي لمجمع الأمير سلطان للتأهيل جمعية إيفاء، رنا طيبة، أن الفعالية تعد الأولى من نوعها في المملكة؛ حيث بدأت في محافظة الخبر، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أنشأ فريق «نصف» فكرة الجولة الإرشادية بدعم مجموعة من الشركاء، بحيث تجتمع السيدات ذوات الخبرة والعمر المهني الطويل والمهارات القيادية، لنقل خبرتهن من خلال المشي والنقاش والحوار مع مجموعة من الفتيات الناشئات اللواتي في بداية أعمارهن المهنية.