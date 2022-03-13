شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 120 موقعا لسكن العمالة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة جدة 630 زيارة للتأكد من تطبيق الاشتراطات للسكن الجماعي للأفراد وتراخيصها، نتج عنها إغلاق 120 موقعا مخالفا.

وأوضحت الأمانة أنه جرى تحرير مخالفات بغرامات مالية بحسب لائحة الاشتراطات البلدية، داعية المخالفين إلى سرعة سداد الغرامات المطبقة عليهم والإخلاء الفوري، وتصحيح وضع مخالفات المساكن المرخصة، وذلك تفاديا للعقوبات والإجراءات المترتبة على ذلك وفقا للاشتراطات النظامية. وأضافت: إن جولات التأكد من تطبيق الاشتراطات للمساكن تأتي ضمن حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والأمانات على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة، والحفاظ على الصحة العامة للجميع، داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر 940.