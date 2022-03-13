شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز مهارات الحوار لـ 234 متدربة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالتعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، برنامجا تدريبيا بعنوان «الحوار الحضاري»، بمقر الجامعة بالرياض، شاركت فيه 234 متدربة من إدارات الجامعة.

ويأتي البرنامج استمرارا لسلسلة المشاريع التي أطلقتها الأكاديمية للتدريب على نشر ثقافة الحوار، وترسيخ قيم التعايش المجتمعي وتعزيز التلاحم الوطني تماشيا مع رؤية المملكة 2030 التي أكدت أهمية تأهيل وإعداد وتدريب العنصر البشري انطلاقا مما يشكّله من جانب جوهري مهم في نشر وتنمية ثقافة الحوار ليصبح أسلوبا ومنهجا في التعامل بين مختلف أطياف المجتمع وشرائحه. وتناول البرنامج عددا من المحاور منها: كيف تحاور، وأنت والآخر، وكيف تعرف القيم الأساسية للحوار الحضاري، وكيف نتعامل مع الانفتاح الحضاري الذي نعيشه، ودور الحوار الحضاري في تعزيز التواصل والتفاعل الإيجابي والتعايش. كما استعرض أهم أهداف الحوار وكيف يعزز المشتركات الإنسانية، كضرورة لا يمكن الاستغناء عنها في أي حضارة في سبيل تحقيق عملية التكامل مع الثقافات الأخرى وكيفية ممارسة التسامح في الحياة، ولماذا نتحاور مع المختلفين عنا حضاريا وثقافيا.