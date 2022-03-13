شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أعداد مخالفي العمل وأمن الحدود.. وارتفاع «الإقامة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض إجمالي مخالفي نظامي العمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 30 رجب 1443 إلى 6 شعبان 1443هـ، ليصل إلى 5827، مقارنة بـ7160 مخالفا، في الفترة من 23 إلى 29 رجب 1443هـ.

وفي حين انخفض إجمالي المخالفين للأنظمة الثلاثة، إلى 13360، خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بـ13771 في الأسبوع السابق له، إلا أن منحنى مخالفي نظام الإقامة، شهد ارتفاعا ليصل إلى 7533، مقارنة بـ 7163، بينما انخفض مخالفو أمن الحدود لـ 3884، مقارنة بـ 4542، في حين بلغ عدد مخالفي نظام العمل 1943، مقارنة بـ2066 في الفترة من 23 إلى 29 رجب 1443هـ.

وبلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 253 شخصًا؛ 38 % منهم يمنيو الجنسية، و58 % إثيوبيو الجنسية، و4 % جنسيات أخرى، كما تم ضبط 172 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، و6 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

ويخضع حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 102210 وافدين مخالفين، منهم 90274 رجلا، و11936 امرأة، بينما جرت إحالة 90137 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و2739 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8499 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.