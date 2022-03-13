شكرا لقرائتكم خبر عن 144 شراكة تنموية لجمعية «البر» خلال 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعرض جمعية البر بالمنطقة الشرقية، أثر أبرز الشراكات التنموية التي حققتها الجمعية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، وغير الربحي خلال عام 2021، وذلك في ملتقى المسؤولية الاجتماعية «أثر» الذي ينطلق اليوم.

وقال فيصل المسند المتحدث الرسمي لجمعية البر بالمنطقة الشرقية، ومساعد الأمين العام للاتصال المؤسسي، إن الجمعية تعرض خلال الملتقى أثر أبرز الشراكات التنموية مع القطاع الخاص والقطاعات المختلفة، والتي ساهمت في تحقيق الجمعية لخطتها التنموية وتحقيق الأثر التنموي للأسر المستفيدة منها، والتي وصل عددها لأكثر من 50000 أسرة بالمنطقة الشرقية.

وأشار المسند إلى أن عدد الشراكات التي حققتها الجمعية والسارية حتى 2021، وصل إلى 144 شراكة تنموية، من بينها شراكة بقيمة مليار و300 مليون ريال وقعها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس إدارة الجمعية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية لتوفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة بالمنطقة.

وقال المسند إن الأثر من هذه الشراكة هو تخصيص 4000 وحدة سكنية للأسر خلال 5 سنوات من توقيع الاتفاقية، ورفع عبء الإيجار عن هذه الأسر خلال المدة المحددة، والمقدر تحقيقه بـ 40 مليون ريال، ما يسهم في تنميتهم، وتأثيث المسكن وتوفير متطلباته من أجهزة كهربائية لغير القادرين منهم.