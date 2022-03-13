شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى تثقيفي بالتغذية السليمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس بلدية محافظة القطيف م. صالح القرني، مدير الدفاع المدني بالقطيف، وبعض منسوبي الدفاع المدني، لبحث أوجه التعاون بين الطرفين.

وثمن الدور الكبير والتعاون البناء والجهود المبذولة من خلال تقديم كافة الخدمات، وتسخير جميع الإمكانيات والبرامج المتعلقة بالسلامة.

على جانب آخر، نفذت بلدية محافظة القطيف، بالتعاون مع قسم التوعية الصحية بشبكة القطيف الصحية «ملتقى التثقيف الصحي»، في مقر البلدية، تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة السمنة. واستهدف الملتقى التثقيف ورفع الوعي بأهمية التوازن الغذائي والمحافظة على وزن مثالي للجسم.

وشهد التعرف على أهم الممارسات التي تقي من خطر السمنة والاعتدال في تناول الطعام والتغذية السليمة للجسم التي تساعد على التحكم في الوزن.