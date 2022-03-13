شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 300 رياضي.. «امش 30» تعزز الوعي الصحي بصفوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم تجمع الشرقية الصحي متمثلا في مستشفى صفوى العام والمراكز الصحية التابعة له، أمس السبت، فعالية اليوم الوطني للمشي تحت شعار «امش 30» بممشى جاوان بصفوى.

وأكد مدير الشؤون الحكومية والتواصل المؤسسي بمستشفى رأس تنورة وصفوى، عباس الصادق، أن الفعالية تستهدف بث الوعي بأهمية المشي والرياضة اليومية، والتي يجب ألا تقل عن 30 دقيقة، لافتا إلى تنظيم 10 أركان توعية صحية وثقافية وترويحية، منها برامج الصحة المدرسية، ومبادرة اعرف أرقامك، واليوم العالمي للدرن، وركن محاربة السمنة، وركن التغذية الصحية، وركن العلاج الطبيعي، وركن الكشف عن الضغط والسكر. ولفت إلى مشاركة مجموعة من العدائين والمشاية بصفوى فاقوا 300 من الجنسين صغارا وكبارا، كما استقطبت الفعالية والمبادرة أكثر من 60 متطوعا، من الصحة ومن التعليم والقطاعات الأخرى والأفراد.

وأشار رئيس نادي الصفا الرياضي بصفوى، محمد الغلاب، إلى مشاركة أكثر من 100 رياضي من مختلف الأعمار، بهدف نشر ثقافة المشي وممارسة الرياضة يوميا.

وقال عضو الفريق الطبي الوقائي بمستشفى رأس تنورة وصفوى، د. أسياد السادة: نشارك في الحملة التوعوية بـ 3 أركان توعوية، من أجل نشر الوعي والثقافة الصحية بين عموم المجتمع، واستقطبنا العديد من الأفراد وخاصة طلاب المدارس.