شكرا لقرائتكم خبر عن 3200 ساعة تطوعية لـ«الإداري الصحي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق نادي تطوع الإداري الصحي، المركز الثاني على مستوى المملكة بمنصة العمل التطوعي للجمعيات التابعة لهيئة التخصصات الصحية.

وأكد رئيس نادي تطوع الإداري الصحي ثامر الدرعان، أن عدد الساعات التطوعية بلغ أكثر من 3245.5 ساعة، وعدد المتطوعين 803 متطوعين ومتطوعات، بقيمة اقتصادية أكثر من 4421600 ريال، في 55 فرصة تطوعية.

وأكد الدرعان أهمية دور رؤساء فرق التطوع، ومديري الفروع والمكاتب للجمعية، والمتطوعين والمتطوعات، وكافة شركاء النجاح من جميع القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث على دعمهم المستمر لبرامج ومبادرات النادي في النصف الأول من عمره، مشيرًا إلى أن ذلك انعكس بشكل جلي على تحقيقهم المركز الثاني على مستوى المملكة، متابعًا: طموحنا المركز الأول بهمة أبطال النادي لهذا العام -بإذن الله-.