شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن خادم الحرمين.. الخريجي يشارك في مراسم تنصيب رئيس تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- شارك نائب وزير الخارجية م. وليد الخريجي، أمس الأول، في مراسم تنصيب غابريل بوريك رئيسا لجمهورية تشيلي، وذلك في مقر الكونجرس التشيلي بمدينة فالبارايسو.

ونقل نائب وزير الخارجية خلال مراسم التنصيب، تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لرئيس جمهورية تشيلي الصديقة، وتمنياتهما له بالتوفيق والسداد، ولجمهورية تشيلي بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله بوريك تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة المملكة العربية السعودية وشعبها.