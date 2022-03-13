شكرا لقرائتكم خبر عن حفل جائزة الملك سلمان القرآنية للبنين «الجمعة» والبنات «السبت» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت مشاركة المتسابقين المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره والبالغ عددهم 8 متسابقين من البنين والبنات، أمس الأول الجمعة، في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية.

أداء متميز

وحظيت جلسات الاستماع في مقر فرع الوزارة التي استقبلت 5 متسابقين و3 متسابقات، حيث أظهروا أداء متميزا، كما وفرت وزارة الشؤون الإسلامية منصات رقمية وشاشات يجري من خلالها تواصل المتسابقين مع لجان التحكيم للاستماع لقراءتهم وفق أعلى معايير التقنية التي تضمن وصول الصوت والصورة بشكل أفضل.

وتقام المسابقة عبر البث المباشر عن طريق الشاشات الإلكترونية بمقار فروع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمناطق المملكة، ويبلغ عدد المشاركين فيها «119» متسابقاً ومتسابقة، يمثلون مختلف مناطق المملكة، وتبلغ قيمة جوائزها (3.126.000) ريال.

الحفل الختامي

وعبر عدد من المتسابقين عن سعادتهم بوصولهم للتصفيات النهائية، داعين الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، على ما يقدمه لحفظة كتاب الله، سائلين الله -عز وجل- أن يحفظ وطننا الغالي والقيادة الرشيدة. وكشفت مصادر لـ ”الخليج 365” أن الحفل الختامي للبنين يوم الجمعة بتاريخ 15/8/1443، والحفل الختامي للبنات يوم السبت بتاريخ 16/8/1443.

وذكر المتسابق سعد المحيش من سكان الدمام أن مقدار حفظه ٥ أجزاء، وأشار إلى أن مشاركته في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم فخر يسجل في سجله الشخصي، ونوه بأن شعار هذه المسابقة: لا خاسر مع القرآن، الجميع بإذن الله فائز؛ إذا أخلص النية لله.

روح التنافس

واقترح المحيش بأن تكون المسابقة عن قرب كما كانت في السابق؛ لوجود روح التنافس، ويكون التقييم دقيقًا جدًا ولا يحدث اختلاف في الصوتيات أو أي مشكلة تقنية غير متوقعة. كما أشار المتسابق المنذر المزروع من سكان مدينة الجبيل الصناعية إلى أن مقدار حفظه هو القرآن كاملا، ونوع مشاركته الفرع الرابع -عشرون جزءا-.

وعبر عن سعادته بالمشاركة، موجها دعوة لأبناء الوطن إلى المشاركة في مثل هذه المسابقات والأنشطة المباركة. واقترح المزروع «أن يزيدوا الجوائز ويزيدوا السن الأعلى للمشاركة.. فمثلي لا يستطيع أن يشارك السنة القادمة لبلوغي السن الأعلى».

ربط النشء

وقال مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالمنطقة الشرقية الشيخ عمر الدويش، إن عدد المتسابقين المتأهلين للتصفيات النهائية 5 من البنين، و3 من البنات في عدد من فروع الجائزة، حيث سيتم عن بُعد من داخل مدرسة أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بالخبر مع المحكمين والمحكمات بالوزارة للاستماع لتلاوتهم. ونوه بالاهتمام البالغ والعناية الكبيرة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين بحفظة كتاب الله من خلال الموافقة على هذه الجائزة وتنظيم المسابقة، كما أوضح أن هذه المسابقة تهدف إلى ربط النشء بكتاب الله عز وجل، وإذكاء روح المنافسة بين المتسابقين.

القيادة الحكيمة

وأكد أن هذه المسابقة امتداد للدعم الكبير، الذي توليه القيادة الحكيمة بدعم حفظة كتاب الله، وأن هذه المسابقة تأتي بمتابعة مستمرة ومباشرة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبداللطيف آل الشيخ.

وواصلت لجنة التحكيم بالمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثالثة والعشرين، أعمالها أمس، بالاستماع إلى (37) متسابقاً ومتسابقة، يمثلون مناطق مكة المكرمة، والحدود الشمالية، وعسير، وحائل، بتنظيم وإشراف من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بأمانة المسابقات القرآنية.

دعم ومساندة

وانطلقت التصفيات النهائية على الجائزة، بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، بمشاركة 9 متسابقين من البنين والبنات. ورفع عدد من المشاركين في المسابقة، بمنطقة عسير، الشكر للقيادة الرشيدة على ما تقدمه من دعم ومساندة لحفظة كتاب الله.

كما أُجريت التصفيات النهائية للمسابقة، على مستوى منطقة جازان، بحضور مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة أسامة المدخلي، بقاعة الاحتفالات بمقر فرع الوزارة. كما انطلقت التصفيات النهائية على الجائزة، بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة، بمشاركة 7 متسابقين من البنين والبنات.