شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق «عزم النسر 22» بمشاركة المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلق التمرين المشترك (عزم النسر 22) (Eagle Resolve 22) بقاعدة (فورت كارسون الأمريكية)، للفترة من 6 - 17 مارس 2022، بمشاركة فريق من القوات المسلحة السعودية ، برئاسة مدير مركز عمليات الدرعية المشترك اللواء الركن تركي العنزي.

وتشارك في التمرين دولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان، ويهدف التمرين لتعزيز وتطوير مستوى التنسيق والتعاون المشترك بين القوات المسلحة في دول الخليج، والقوات الأمريكية؛ لضمان أمن واستقرار المنطقة.