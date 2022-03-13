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انطلاق «عزم النسر 22» بمشاركة المملكة

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الدمام - شريف احمد - انطلق التمرين المشترك (عزم النسر 22) (Eagle Resolve 22) بقاعدة (فورت كارسون الأمريكية)، للفترة من 6 - 17 مارس 2022، بمشاركة فريق من القوات المسلحة ، برئاسة مدير مركز عمليات الدرعية المشترك اللواء الركن تركي العنزي.

وتشارك في التمرين دولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان، ويهدف التمرين لتعزيز وتطوير مستوى التنسيق والتعاون المشترك بين القوات المسلحة في دول الخليج، والقوات الأمريكية؛ لضمان أمن واستقرار المنطقة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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