شكرا لقرائتكم خبر عن إتمام مرحلة «تحديث العناوين» لـ «تعداد السعودية 2022» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء إتمامها بنجاح أعمال مرحلة تحديث العناوين للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022م، التي انطلقت أعمالها في 26 يناير 2022م الماضي، واختتمت أعمالها 10 مارس 2022م.

ويعد «تحديث العناوين» مرحلة تحضيرية مهمة وخطوة أساسية في أعمال التعداد، وحصر فيها جميع الوحدات السكنية المأهولة وغير المأهولة، وترقيمها وربطها بهوية رب الأسرة وجمع بيانات مبدئية عن عدد الأسر وأفرادها من خلال أكثر من 14 ألف باحث ميداني، وذلك لضمان شمولية التعداد وتغطيته لجميع الوحدات السكنية خلال مرحلة العد الفعلي لاحقاً.

وفي ذات السياق، نوهت الهيئة بالتعاون الكبير الذي لاقته من المواطنين والمقيمين خلال إتمام الباحث الميداني لأعماله، معربةً عن شكرها وتقديرها لهم ولجميع العاملين في مشروع التعداد، مبينةً أنهم لم يدخروا جهداً وأدوا مهامهم بكل مهنية واحترافية.