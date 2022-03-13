محمد بن مسعود - الدمام - الرئيس الامريكي “بايدن” يرصد مبلغ ضخم مساعدات عسكرية فورية لأوكرانيا .. وروسيا تحذر

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن وقع مذكرة لرصد 200 مليون دولار مساعدات عسكرية عاجلة لأوكرانيا. وأضاف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن المساعدات الجديدة لأوكرانيا التي وافق عليها بايدن ستوفّر مساعدات عسكرية فورية تشمل منظومات مضادة للمدرعات والطائرات وأسلحة أخرى. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وفي وقت سابق اليوم كشف نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف أن موسكو حذرت واشنطن من “عواقب قد يجلبها إمداد أوكرانيا على نحو طائش بأسلحة مثل منظومات صاروخية نقالة مضادة للجو وصواريخ مضادة للدبابات”، لافتا إلى أن الولايات المتحدة لا تأخذ هذه التحذيرات الروسية على محمل الجد.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الامريكي "بايدن" يرصد مبلغ ضخم مساعدات عسكرية فورية لأوكرانيا .. وروسيا تحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.