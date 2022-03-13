مهرجان ربيع محمية الملك سلمان بدومة الجندل يشهد عددًا كبيرًا من الزوَّار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الجوف

شهد مهرجان ربيع المحمية الذي دشَّنته هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية في مدينة المعارض بدومة الجندل في منطقة الجوف إقبال آلاف الزوَّار.

ويقدم المهرجان نموذجًا ترفيهيا للتعريف بالمحمية وأهدافها، والتوجهات الاستراتيجية للمحمية، وإشراك أهالي المنطقة في دعم هذه الأهداف والأنشطة، ويسهم في تعريف المجتمع بأهم المواقع السياحية والترفيهية للمحمية ومقوماتها التي حباها الله بها، وجهود المحمية لإعادة التوازن الطبيعي لها.

وتنوعت فعاليات المهرجان بين عدد من البرامج النوعية، كأنشطة المتاحف الخاصة، حيث ضم عشرات القطع النادرة والمخطوطات القديمة، وفعاليات السوق الشعبي والحرف والصناعات اليدوية، وفعاليات الفرق الشعبية والفلكلور وفعاليات خاصة بالأطفال و بالشباب؛ كالرماية والفروسية وركوب الهجن وتنظيم رحلات سفاري للمغامرات ورحلات هايكنج والتزلج على الرمال.

كما يضم المهرجان أجنحة لعدد من المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات المساندة وفق معدلات عالية الجودة؛ بما يضمن تحقيق المتعة والفائدة للزائرين.