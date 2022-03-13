محمد بن مسعود - الدمام - الرئيس التركي يخرج عن صمته ويدلي بتصريح بشأن تدمير النصب التذكاري بصنعاء من قبل الحوثيين

أدان الرئيس التركي السابق عبدالله غول بشدة اعتداء جماعة الحوثي على النصب التذكاري لشهداء بلاده في العاصمة صنعاء. وقال غول “أحزنني بشدّة مشهد تخريب النصب التذكاري للشهداء الأتراك في صنعاء على يد المتمرّدين، والذي حضرت افتتاحه عام 2011 أثناء زيارتي لليمن لتخليد ذكرى الآلاف من شهدائنا الذين تركناهم في صحاري اليمن”. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وأضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر”أنا واثق من أن الشعب اليمني سيُصلح هذه الإساءة”. و أعتدت جماعة الحوثي، على النصب التذكاري التركي، في العاصمة صنعاء السبت

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