محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. هجوم وقصف عنيف بالصواريخ على محيط القنصلية الأميركية في هذه الدولة العربية (فيديو)

أفادت تقارير بسقوط صواريخ من طراز غراد في محيط القنصلية الأميركية بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. وضربت سلسلة انفجارات، فجر الأحد، أربيل. فيما قالت مصادر كردية إن المدينة تعرضت لهجمات صاروخية. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وتطال الهجمات المجهولة قواعد عسكرية في البلاد تضم قوات أميركية، فضلا عن مصالح أميركية ومراكز دبلوماسية. وفي حين لا تتبنى أي جهة عادة، إلا فيما ندر تلك الهجمات، تنسبها واشنطن غالبا إلى فصائل عراقية موالية لإيران.

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