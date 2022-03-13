عاجل | 9476 خطبة جمعة لتعزيز الوسطية بالسعودية

ركزت 9476 خطبة للجمعة خلال العام الماضي على برامج حصانة لتعزيز الوسطية وتحقيق الأمن الفكري، ومكافحة الغلو والتطرف والإرهاب، وذلك حسب إحصائيات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وتصدر شهر جمادى الأولى عدد الخطب المتعقلة بالأمن الفكري بـ1441 خطبة، فيما سجل جمادى الثاني 1298 خطبة، ورجب 289 خطبة، ولم يسجل شهري شعبان ورمضان الماضيين أي خطبة من هذا النوع في المساجد، بينما أرجع متابعون انخفاض عدد الخطب والدروس خلال العام الماضي إلى الإجراءات الصحية في المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة، استناداً إلى ما ورد إليها من هيئة الصحة العامة بشأن البروتوكولات الوقائية الخاصة بالمساجد، في ظل جائحة كورونا.

في الوقت الذي سجلت عدد المحاضرات التي ألقيت شهر جمادى الأولى 299 محاضرة، وجمادى الثاني 303، بينما سجل شهر رجب 76، وشعبان 184، ورمضان 2792 محاضرة، وسجلت عدد دورات تعزيز الوسطية وتحقيق الأمن الفكري في جمادي الأولى 12 دورة و22 في جمادى الثاني، ورجب 3 دورات، في الوقت الذي لم تسجل أشهر شعبان، ورمضان، وشوال، وذي القعدة، وذي الحجة، ومحرم أي دورة.

دروس وعظية

61 جمادي الأولى

56 جمادى الثاني

42 رجب

62 شعبان

86 رمضان

52 شوال

57 ذي القعدة

73 ذي الحجة

51 محرم

10 صفر

11 ربيع الأول

6 ربيع الآخر

الإجمالي

567 درسا