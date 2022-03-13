فكر متطرف
وقال المغرد نايف عبدالله: «هذا الفكر المتطرف عانى منه الكثير في زمنٍ سابق وتصدّر فيه المشهد #الاخوان_المسلمين وأتباعهم في المجتمعات العربية وبتخطيط غربي، ولكن بفضل الله ثم عزم مولاي خادم الحرمين الشريفين وحزم سيدي ولي العهد وجهود #وزارة_الداخلية سيُبتر هذا الفكر ويُقضى عليه». وأضاف فيصل الشثري: «حمى الله بلادنا من كل شر والحمدلله على نعمة الأمن والإيمان».
سد منيع
وأكد علي الحويطي #تبوك : «الاستقرار والأمن نعمة عظيمة ومنحة جليلة دول تفتت وتنازعت وأصبحت لقمة سائغة للكل! وأمسى مواطنوها في هم وخوف وكرب عظيم، احمدوا الله على نعمة الأمن وكونوا سدًا منيعًا لكل ما يهدد وحدتنا واستقرارنا».
والدة التوأم
وتفاعل المغردون بشكل كبير مع قرار قتل قاتلي والدتهما هيلة العريني حيث قال Faisal Bin Meshrf: «هيلة العريني آن لكِ أن تنامي بسلام شكرًا #القضاء_السعودي شكراً #وزارة_الداخلية».
واستبشر خالد القاضي قائلا: «تم القصاص اليوم من الدواعش التوأم صالح وخالد العريني اللي قتلوا والدتهم هيلة العريني في جريمة خارج كل الأعراف الإنسانية بتحريض من التنظيم التكفيري الداعشي القذر».
كانت هذه تفاصيل خبر تفاعل على منصات التواصل بعد تنفيذ أحكام القضاء بحق 81 مدانا بالإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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