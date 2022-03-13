عاجل | خدمة سيارات الأجرة تبدأ بـ10 ريالات ليلا

علمت «دوت الخليج» أن الهيئة العامة للنقل أجرت تعديلات جديدة على أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة، تضمن زيادة بنسب متفاوتة على أجور بداية الخدمة وتسعيرة المسافة لكل كيلو متر والانتظار، كما أقرت الهيئة أن يكون الحد الأدنى لسعر استخدام خدمة الأجرة العامة 10 ريالات، وأن يكون الحد الأدنى لاستخدامها في فترة الليل يساوي رسوم بدء الخدمة.

آلية تنظيم

ولفتت الهيئة في خطاب موجه لاتحاد الغرف التجارية إلى سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة الصادرة بقرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم 10/41/1 وتاريخ 27/1/1441، والمعدلة بقرار الوزير رقم 23/42/1 وتاريخ 12/2/1442، والمتضمنة في الفقرة التاسعة عشرة من الباب الخامس منها على أن (تعتمد الهيئة آلية مخصصة لتنظيم أجور استخدام خدمة الأجرة العامة لضمان توفيرها بجودة عالية وكلفة ملائمة باستخدام نماذج رياضية متخصصة يراعى فيها المتغيرات في تكلفة تقديم الخدمة).

مراجعة دورية

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تعديل أجور خدمة الأجرة العامة، مؤخراً، بعد إجراء المراجعة الدورية لمتغيرات تقديم الخدمة وذلك بهدف دعم وتحفيز نشاط الأجرة العامة، وضرورة تحديث جدول تسعيرة الأجرة في ملصق التعرفة والإرشادات الموجودة على الزجاج الجانبي الأيمن والأيسر لسيارة الأجرة.