الأمير هاري متّهم بـ«الاستهانة» بالملكة إليزابيث

محمد بن مسعود - الدمام - اتُهم الأمير هاري السبت بـ«الاستهانة» بالملكة إليزابيث الثانية كونه سيتغيّب عن مراسم دينية عن راحة نفس زوجها الراحل الأمير فيليب، وهو جده، الذي توفي في أبريل الفائت.

وأعلن ناطق باسم هاري الجمعة أن الأمير لن يحضر صلاة الجناز التي تقام في 29 مارس في دير وستمنستر، فيما أفادت تقارير أنه سيحضر ألعاب «إنفيكتس غايمز» الرياضية التي تنطلق في هولندا بعد مراسم الجنازة بأسبوعين.

وبعدما تصدر موضوع الحرب في أوكرانيا صحيفة «ذي صن» مدى أيام، عنونت الصحيفة على صفحتها الأولى «هاري يستهين بفيليب».

وفي مقال «ذي صن»، اتهمت كاتبة السيرة الملكية أنجيلا ليفين هاري المقيم في كاليفورنيا بـ«الابتزاز» فيما يتعلق بمراسم جدّه الأمير فيليب التذكارية، بعدما قررت حكومة المملكة المتحدة وقف توفير الحماية الأمنية الملكية له.

وقالت ليفين لوسائل إعلام بريطانية إن الابن الثاني لوريث العرش الأمير تشارلز «الاستهانة دوق إدنبره (فيليب) لكنه استهان في الواقع بالملكة».