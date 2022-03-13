اخبار الرياضه السعوديه الرئيس التنفيذي للشباب: تحديد أسعار التذاكر حق مكتسب

وقال الهويشان: تحديد الأسعار في أي مباراة هو حق مكتسب لأي نادٍ، في إطار ما تحدده اللوائح والأنظمة الصادرة من وزارة الرياضة ومن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ونؤكد اننا في نادي الشباب ملتزمون بهذه اللوائح والأنظمة دون تجاوز ودون إخلال بحقوق ومصالح النادي ، ونستغرب حالة التذمر حول أسعار التذاكر، رغم أنها ليست أعلى أسعار تم طرحها في مسابقات الدوري للموسم الحالي، حيث الخليج 365 لنادي الاتحاد أن طرح أسعار تذاكر اعلى من هذه الأسعار في مباراة الشباب والاتحاد في الدور الأول وكذلك مباراة الاتحاد أمام فريق الاهلي.
وأضاف الهويشان: أما بالنسبة للمقارنة مع مباريات جماهيرية أخرى فنود الإيضاح أن مباراة الشباب أمام الهلال في الدور الاول كانت في أستاد الملك فهد وكانت سعة الملعب كبيرة ولم تكن الأسعار متدنية وإنما كانت مناسبة حيث إن الموسم كان في بدايته ولم يكن الإقبال بالشكل الكبير، وبالنسبة لمباراة الشباب أمام النصر فقد كان الانطباع العام هو عدم وجود إقبال من جماهير النصر للحضور ولم يكن هناك مبرر يستوجب رفع الاسعار بشكل كبير، وكان تصورنا في محله حيث لم يكن هناك إقبال من جماهير النصر للحضور بشكل كبير، وننوه إلى أننا في ادارة نادي الشباب بادرنا بزيادة حصة نادي الاتحاد في هذه المباراة الى ما يقارب 40٪ بدلاً من 30٪ تقديراً لنادي الاتحاد وجماهيره ورغبةً في حضورهم هذه المباراة الكبيرة بين الناديين الكبيرين.
واختتم بقوله: نؤكد أن تحديد الأسعار هو قرار خاص بإدارة نادي الشباب ولا نقبل أي إملاءات او تفسيرات غير صحيحة، ومن حق إدارة نادي الشباب البحث عن مصلحتها في ما تراه مناسباً لكل مباراة وحسب حجم المنافسة والايرادات المتوقعة التي هي حق مشروع لنادي الشباب، ومن حق إدارة نادي الشباب أن تقرر ما تراه مناسباً لمصلحتها وحفظ حقوقها والبحث عن تحقيق ايرادات مالية في خزينة النادي، مع تقديرنا واعتزازنا بعلاقتنا مع شقيقنا نادي الاتحاد وجماهيره، ورفض اي اساءات من كائن من كان تمس سمعة واسم كيان نادي الشباب «شيخ الأندية».
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