أمير الجوف يوجه بتمديد مهرجان زيتون الجوف الدولي الخامس عشر إلى الخميس القادم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الجوف
وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بتمديد مهرجان زيتون الجوف الدولي الخامس عشر المقام بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا، حتى الخميس القادم.
وأوضحت اللجنة المنظِّمة لمهرجان زيتون الجوف الدولي أن التمديد يأتي نظراً لما يشهده المهرجان من إقبال كبير من الزوَّار بعد بدء إجازة الربيع.
يذكر أن المهرجان يضم عددًآ من المعارض منها: معرض الزيتون، ومعرض الزيتون بالعالم، والمعارض الحكومية، ويضم منطقة للمطاعم، ومنطقة للمقاهي، إضافة إلى سوق الأسر المنتجة، وبوليفارد الزيتون، كما يقدم عروضاً ترفيهية للأطفال وعروضًا وفعالياتٍ مختلفةً على المسرح الرئيسي.
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