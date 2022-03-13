بعد تنفيذ القصاص.. شقيق الشهيد أحمد فايع: الحكم أثلج صدورنا.. ووالدي في غاية السعادة

محمد بن مسعود - الدمام - عبر شقيق الشهيد أحمد فايع عسيري، عن سعادته بالحكم الذي تم تنفيذه بحق المعتدين على شقيقه.

وأضاف محمد فايع، في تصريحات لـ قناة الإخبارية، أن الواقعة مرت عليها نحو 6 سنوات، وجاء الحكم اليوم ليثلج صدورنا.

وأشار إلى أن عائلة الشهيد سعدت بالحكم الصادر في حق الإرهابيين، لافتًا إلى أن والده كان في غاية السعادة فور علمه بالخبر، حيث كان يعيش في صدمة بعد استشهاد ابنه.

واختتم شقيق الشهيد تصريحاته مؤكدًا: “أدام الله عز دولتنا.. ونحن أبناء هذا البلد وتسميم العقول لن يؤثر فينا”.