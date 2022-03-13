انطلاق فعاليات “تحدي الواقع المعزز في التعليم” في الجامعة الإلكترونية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

انطلقت اليوم بالجامعة السعودية الإلكترونية فعاليات برنامج “تحدي الواقع المعزز في التعليم” الذي ينفِّذه مركز الابتكار في التعليم الإلكتروني بالجامعة، بمشاركة طلبة 12 جامعة وجهة تعليمية بمنطقة الرياض.

وأوضح وكيل الجامعة لشؤون الفروع الدكتور حمد بالحارث أن البرنامج يعدُّ من برامج الجامعة النوعية لتنمية الإبداع لدى الطلبة، وتحفيز الطلبة وحديثي التخرج للخروج بتطبيقات ابتكارية في التعليم تستخدم تقنيات الواقع المعزز، ويسهم في بناء عدد من الابتكارات.

وتشتمل فعاليات البرنامج على مرحلتين، الأولى مرحلة الجلسات الافتراضية في عدد من الموضوعات تشمل علوم الحوسبة المكانية، وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، وتطوير تطبيقات محرك يونتي، والتعرُّف على تجربة رياديّ الأعمال في الواقع المعزز التي يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين على مستوى محلي ودولي.

فيما تأتي مرحلة التحدي للمبتكرين عقب ترشيح مجموعة من المشاركين بمقرات مجهزة في الجامعة، حيث سيتمكَّن المرشحون من الحصول على دعم مدربين محترفين لبناء مشاريع رائدة ومبتكرة تستخدم الواقع المعزز في مجال التعليم الإلكتروني والتعليم بشكل عام، وتختتم فعاليات البرنامج بترشيح ثلاثة من المشاريع للفوز بجوائز مجموعها “عشرون ألف ريال” مقدمة من الجامعة السعودية الإلكترونية.

ودعت الجامعة المهتمين لمعرفة المزيد عن البرنامج إلى زيارة الرابط التالي: tinyurl.com/AR-Challenge.