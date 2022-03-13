محمد بن مسعود - الدمام - واشنطن: لن نضغط على أوكرانيا للانضمام إلى الناتو .. هل تخلت عنها؟

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن لن تمارس أي ضغوط على كييف لانضمامها لحلف شمال الأطلسي “ناتو”. وقال أحد المسؤولين في الوزارة بتصريح لوكالة “نوفوستي” الروسية: “لن نعلق على موقف أعضاء الحلف الآخرين، لكننا نؤكد باستمرار أن الدول ذات السيادة لها الحق في اختيار تحالفاتها واتخاذ قراراتها الأمنية”. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وأضاف: “قلنا خلال هذه الحرب أننا لن نضغط على أوكرانيا أو أي دولة أخرى من أجل للانضمام إلى الناتو أو عدم الانضمام إليه”.

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