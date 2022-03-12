شكرا لقرائتكم خبر «اللقاء من الصفر».. يبرز تألق شخصيات سعودية في سماء الإبداع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للموسم السابع على التوالي تستمر قناة mbc في تقديم برنامجها الوثائقي المميز (من الصفر) أو (اللقاء من الصفر)، حيث تنوعت التسميات بين مواسمه لكن بقي القاسم المشترك لهذه الأسماء استضافة شخصيات عظيمة صنعت مجدها وتاريخها وتألقت في سماء الإبداع وخدمت المجتمع والوطن عبر ابتكارات فريدة وتركت بصمتها في سجل المتميزين.

ويسرد الضيف حياته في قصص جاذبة وماتعة للمشاهدين ويقدم خلاصة خبراته وتجاربه ويعرج على التحديات التي واجهته وكيف تعامل معها وتجاوزها بابتسامة المنتصر.

ويستمر الإعلامي مفيد النويصر في تسليط الضوء على أهم الشخصيات في مختلف المجالات لإبراز دور الإنسان السعودي المبدع وما وصل إليه من مكانة علمية وثقافية مرموقة.

كما أنه يستضيف كبار الشخصيات التي كانت شاهدة وبكل فخر على مسيرة التطور عبر تاريخ المملكة منذ تأسيسها وقد استضاف في الموسم السابع شخصيات مميزة ومنهم من لم يظهر في أي لقاء سابق منهم: حسان ياسين ابن الشيخ يوسف ياسين مستشار الملك المؤسس عبدالعزيز رحمه الله، ليكون شاهدا على قصص جمعته مع المؤسس المغفور له بإذن الله، ويشاركه في الحلقة أصدقاؤه الأمير تركي الفيصل، والدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، وفي المجال الطبي استضاف الدكتور السعودي العالمي هاني نجم ليروي قصة العملية الجراحية الأولى على مستوى العالم (استئصال ورم من قلب جنين داخل رحم أمه).

وفي المجال السياسي استضاف سفيرة خادم الحرمين الشريفين في النرويج آمال المعلمي، وفي المجال الرياضي استضاف نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال سامي الجابر، وقصص لم تذكر من قبل عن والدته ونشأته، وكذلك الفنان عبدالرب إدريس ومجموعة من المبدعين في مجالات ثقافية وعلمية وأدبية.