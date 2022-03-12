اخبار الخليج – «الصحة» تسجّل 1176 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1805 حالات

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 5924 في يوم 12 مارس 2022، أظهرت تسجيل 1176 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 1805 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 519963.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 14816 حالة، منها 36 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و 10 حالات في العناية المركزة.