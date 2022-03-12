اخبار دوليه – العراق وإيران يبحثان إمكانية استكشاف النفط في المياه الإقليمية

محمد بن مسعود - الدمام - أجرى العراق وإيران اليوم السبت اجتماعا لبحث ملف الاستكشاف عن النفط الخام والغاز وعمليات حفر الآبار والاستفادة من إمكانيات إيران في مجال الحفر في المياه الإقليمية.
وأكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار خلال اجتماعه بوفد إيراني ضم سفير إيران في العراق أريج مسجدي، وعباس بهشتي، مندوب وزير النفط الإيراني، وممثلي عدد من الشركات الإيرانية: «حرص العراق على تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النفط والطاقة، ومجمل المواضيع ذات العلاقة المشتركة بين البلدين الجارين»، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة النفط العراقية.
وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا مواضيع الأستكشاف وعمليات الحفر النفطي، وتنفيذ مشاريع الغاز وإمكانيات إيران في مجال الحفر بالمياه الإقليمية، وتحسين إجراءات تجهيز الغاز الإيراني إلى محطات الكهرباء العراقية مع قرب موسم الصيف، بالإضافة الى آلية تشكيل لجان تنسيقية لغرض حل المسائل العالقة بين الطرفين.
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