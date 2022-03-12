آل الشيخ: تنفيذ الأحكام بحق الإرهابيين نهج قويم يرسخ قوة الدولة وحرصها على أمن الوطن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن تنفيذ الأحكام الشرعية بحق العناصر الإرهابية وكل من قاموا بعمل إجرامي لتهديد أمن الوطن، تشديد على النهج القويم والسياسة الراسخة لبلادنا التي اتخذت من الكتاب والسنة دستورًا لها. وأضاف أنه “يرسخ قوة وهيبة الدولة وحرصها الدائم على أمن الوطن والمجتمع، حفظ الله قيادتنا وأدام الله الأمن على بلادنا”. وفي تغريدة ثانية أكد الوزير “آل الشيخ” أن ضرر أهل البدع عظيم، ولاسيما على صغار السن وقليل التجربة، فانتبهوا لمن تحبون، حذروهم من فكر الخوارج الذي تروجه بعض الجماعات، ومنهم جماعة الإخوان المسلمين حتى توصل ضحاياها إلى الدعشنة والخروج على المسلمين، بل واستحلال دماء أقرب الناس لهم، والعياذ بالله. جاء ذلك في تغريدات له تزامنًا مع بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم، والذي تضمن تنفيذ حكم القتل في عدد ممّن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى.

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