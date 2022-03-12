بايدن يعتمد تمويلا عسكريا لأوكرانيا بـ 200 مليون دولار إضافية

محمد بن مسعود - الدمام - أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن دفعة جديدة من التمويل العسكري لأوكرانيا، تبلغ قيمتها 200 مليون دولار، حسبما ذكر البيت الأبيض. ويأتي هذا بعد مساعدات بقيمة 350 مليون دولار للقوات المسلحة الأوكرانية أقرها بايدن قبل أسبوعين فقط، بعد قرار روسيا بغزو أوكرانيا. وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية وصلت بالفعل لأوكرانيا الأسلحة التيأشتريت بالأموال، ومن بينها صواريخ حديثة موجهة مضادة للدبابات من طراز جافلين. وقدمت الولايات المتحدة منذ مطلع العام الماضي مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2ر1 مليار دولار، وفقا لسجل وزارة الخارجية. كما وافق الكونجرس في وقت سابق من الأسبوع الجاري على حزمة مساعدات إنسانية وعسكرية لأوكرانيا.

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