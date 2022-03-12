«أصلي ولا مغشوش».. 4 طرق سهلة لاختبار العسل في المنزل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات يحتوي عسل النحل الطبيعي على فوائد صحية متعددة، ولكن يقع البعض ضحيةً للغش التجاري عند شراء للعسل وذلك لقلة الخبرة وانتشار العسل المغشوش في الأسواق، إلا أنه قد تتمكّن من كشف المنتج المغشوش بمجرد مقارنة سعره مع المنتج الأصلي.

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