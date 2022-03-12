اخبار الخليج – وكيل وزارة المالية  يهنئ قرينة عاهل البلاد بمناسبة تصدرها قائمة مبادرات القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية

محمد بن مسعود - الدمام - رفع سعادة السيد يوسف عبدالله حمود وكيل الشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، بمناسبة تصدر سموّها القائمة الصادرة من قبل مبادرة القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية التي جرى الإعلان عنها من قبل وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة والبعثة الدائمة للغابون، بمناسبة إطلاق اليونسكو لليوم العالمي للمرأة في مجال العمل متعدد الأطراف.

وأكد يوسف حمود بأن هذا التكريم رفيع المستوى يعكس جهود واسهامات سموها حفظها الله البارزة بدعم المرأة البحرينية في كافة المجالات، ودورها القيادي البارز في تطوير الاستراتيجيات وتقديم المبادرات التي تساهم في تقدم المرأة البحرينية ، وتمكينها لإبراز منجزاتها على المستوى المحلي والاقليمي والدولي لتواصل المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية والبناء بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

منوهاً بما حققته المرأة البحرينية من انجازات بارزة بفضل ماتحظى به من دعم ومساندة مستمرة من قبل قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله ،داعياً المولى عز وجل أن يوفق سموها لتحقيق المزيد من الانجازات المنصبة لصالح مملكة البحرين والمرأة البحرينية.