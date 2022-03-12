محمد بن مسعود - الدمام - رفع سعادة السيد يوسف عبدالله حمود وكيل الشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، بمناسبة تصدر سموّها القائمة الصادرة من قبل مبادرة القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية التي جرى الإعلان عنها من قبل وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة والبعثة الدائمة للغابون، بمناسبة إطلاق اليونسكو لليوم العالمي للمرأة في مجال العمل متعدد الأطراف.
وأكد يوسف حمود بأن هذا التكريم رفيع المستوى يعكس جهود واسهامات سموها حفظها الله البارزة بدعم المرأة البحرينية في كافة المجالات، ودورها القيادي البارز في تطوير الاستراتيجيات وتقديم المبادرات التي تساهم في تقدم المرأة البحرينية ، وتمكينها لإبراز منجزاتها على المستوى المحلي والاقليمي والدولي لتواصل المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية والبناء بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
منوهاً بما حققته المرأة البحرينية من انجازات بارزة بفضل ماتحظى به من دعم ومساندة مستمرة من قبل قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله ،داعياً المولى عز وجل أن يوفق سموها لتحقيق المزيد من الانجازات المنصبة لصالح مملكة البحرين والمرأة البحرينية.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – وكيل وزارة المالية يهنئ قرينة عاهل البلاد بمناسبة تصدرها قائمة مبادرات القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.