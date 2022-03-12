الوكالة تتصدر تصديق الوثائق والحضانة الأقل

سجلت 10 مناطق في المملكة، 11.162 طلبا للتصديق على الوثائق في المحاكم، منذ بدء العام الحالي، في وقت تصدر صك الوكالة أكثر مستندات طلبات التصديق بــ3399 طلب تصديق، فيما جاء صك الحضانة الأقل وثائق تصديقًا بـ 77 طلبًا للتصديق.

مكة تتصدر

كشفت إحصائيات وزارة العدل عن تصدر منطقة مكة المكرمة لطلبات التصديق والتي بلغت 3831 طلبًا، وحلت الشرقية ثانيًا بــ2999، وجهاز وزارة العدل ثالثًا بــ2814 طلب تصديق، والمدينة المنورة رابعًا بــ599، والقصيم خامسًا بــ347.

وحلت الحدود الشمالية في المرتبة الأخيرة كأقل المناطق طلبات تصديق على الوثائق بــ20 طلب تصديق، وتبوك ثانيًا بــ54، والباحة ثالثًا بــ66، ونجران رابعًا بــ73، وعسير خامسًا بــ144.

9 مستندات

وشملت أنواع طلبات التصديق على الوثائق 9 مستندات ممثلة في: صك وكالة والتي تصدرت القائمة بــ3399 مستندًا، والزواج ثانيًا بــ2938 مستندًا، ومستندات أخرى ثالثًا بــ1816، وحصر إرث رابعًا بــ1158، والطلاق خامسًا بــ972، وشهادة وفاة سادسًا بــ300، وعقد تأسيس شركة سابعًا بــ239، وولاية ثامنًا بــ146، وصك حضانة بــ77 مستندًا.

طلبات التصديق

11.162 طلبا

مكة تستحوذ على الطلبات

الحدود الشمالية أقل المناطق

الحضانة أقل المستندات تصديقًا

أكثر المناطق

مكة 3831

الشرقية 2999

المدينة المنورة 599

القصيم 347

أقل المناطق

الحدود الشمالية 20

تبوك 54

الباحة 66

نجران 73

عسير 144