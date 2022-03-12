الوكالة تتصدر تصديق الوثائق والحضانة الأقل

مكة تتصدر
كشفت إحصائيات وزارة العدل عن تصدر منطقة مكة المكرمة لطلبات التصديق والتي بلغت 3831 طلبًا، وحلت الشرقية ثانيًا بــ2999، وجهاز وزارة العدل ثالثًا بــ2814 طلب تصديق، والمدينة المنورة رابعًا بــ599، والقصيم خامسًا بــ347.
وحلت الحدود الشمالية في المرتبة الأخيرة كأقل المناطق طلبات تصديق على الوثائق بــ20 طلب تصديق، وتبوك ثانيًا بــ54، والباحة ثالثًا بــ66، ونجران رابعًا بــ73، وعسير خامسًا بــ144.
9 مستندات
وشملت أنواع طلبات التصديق على الوثائق 9 مستندات ممثلة في: صك وكالة والتي تصدرت القائمة بــ3399 مستندًا، والزواج ثانيًا بــ2938 مستندًا، ومستندات أخرى ثالثًا بــ1816، وحصر إرث رابعًا بــ1158، والطلاق خامسًا بــ972، وشهادة وفاة سادسًا بــ300، وعقد تأسيس شركة سابعًا بــ239، وولاية ثامنًا بــ146، وصك حضانة بــ77 مستندًا.
طلبات التصديق
11.162 طلبا
مكة تستحوذ على الطلبات
الحدود الشمالية أقل المناطق
الحضانة أقل المستندات تصديقًا
أكثر المناطق
مكة 3831
الشرقية 2999
المدينة المنورة 599
القصيم 347
أقل المناطق
الحدود الشمالية 20
تبوك 54
الباحة 66
نجران 73
عسير 144
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