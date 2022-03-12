الطاقة الشمسية لإنارة طريق نجران شرورة

ضمن مبادرة مشروع إنارة التقاطعات الخارجية بالطاقة الشمسية لرفع مستوى السلامة المرورية، يجري تجهيز تقاطع بهجة على طريق شرورة- نجران، لهذا الغرض.

وعملت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية على تطبيق مشروع إنارة التقاطعات والطرق بالطاقة الشمسية بناء على المعايير والمواصفات المحددة لذلك، بالتعاون مع وزارة الطاقة للاستفادة من الطاقة الشمسية بإنارة الطرقات الفرعية بين القرى والمدن.

وتهدف المملكة إلى زيادة مساهمة قطاع الطاقة المتجددة بقدر كبير في مزيج الطاقة الكهربائية؛ وذلك من أجل تنويع اقتصادها، وخفض الانبعاثات، والقضاء على استخدام الوقود السائل في نظام الطاقة الخاص بها.

وفي مسعاها لإنشاء مركز عالمي للطاقة المتجددة تهدف المملكة إلى حماية اقتصادها مستقبلاً من خلال خفض الاعتماد على إيرادات الصادرات النفطية، وجذب التقنيات الجديدة إلى المنطقة. وتعتبر المملكة واحدة من أفضل الدول قدرة على استخدام الطاقة الشمسية، ويعود ذلك لتعرضها لأعلى مستويات من الإشعاع الشمسي في العالم.