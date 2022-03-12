تعليم الحدود الشمالية تدعو للتسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج 2

وتهدف المسابقة إلى تعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية، وتوظيفها في تنمية المهارات العليا لدى المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات المشاركين، بما يتوافق مع مهارات القرن الواحد والعشرين؛ لتشجيعهم على الإبداع والابتكار، وتعزيز إنتاج البرمجيات في التعليم الحكومي والأهلي والدولي عبر جيل واعد يسعى بجد لتوسيع آفاقه المستقبلية الرقمية؛ ليصبح جيلًا ناشئًا يحقق رؤية مملكتنا 2030 نحو التحوّل الرقمي واقتصاد المعرفة.
وتتميز المرحلة الثانية من مسابقة «مدرستي تُبرمج 2» بالتنوّع في التطبيقات البرمجية المتاحة والمسارات الشيقة، التي تحاكي مختلف اهتمامات الطلاب والطالبات، باختلاف أعمارهم وهواياتهم في التصميم والتخطيط والبرمجة.
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